Um jovem de 18 anos foi preso por suspeita de furtar uma piscina inflável das Lojas Americanas, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, na manhã desta quarta-feira (2). Ele foi capturado por policiais militares do programa ‘Segurança Presente’.

Segundo as autoridades, o suspeito e um comparsa, de 23 anos, já identificado pelos agentes, correram ao perceberem ter sido vistos na calçada do estabelecimento. O rapaz foi detido com uma caixa contendo o produto e o outro conseguiu fugir, deixando cair outra caixa também com uma piscina inflável dentro. O suspeito que fugiu já é conhecido dos policiais do programa.

Algemado, o jovem capturado foi levado para a delegacia, onde foi autuado por furto. (Foto: Divulgação)