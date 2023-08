Trabalho deve ser concluído até o fim de outubro. Unidade ainda vai receber mobílias e equipamentos para iniciar atendimento ainda neste ano

A reforma geral do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Conforto, em Volta Redonda, entrou na fase final. A obra deve ser concluída até o fim de outubro, em seguida a unidade deve receber mobílias e equipamentos para ser entregue funcionando ainda em 2023. O local está sendo totalmente modernizado, incluindo intervenções relacionadas à acessibilidade, como rampas de acesso à unidade respeitando as normas, desde a entrada próxima ao ponto de ônibus até a entrada da recepção, além dos banheiros, que seguirão o mesmo padrão.

As equipes estão finalizando o assentamento de pisos, revestimentos, soleiras, pias, parte elétrica, ar-condicionado, entre outras intervenções. Posteriormente, os profissionais vão iniciar a fase de pintura para receber as mobílias e os equipamentos de saúde, como insumos, leitos e painel de gases medicinais, por exemplo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a obra precisou de ajustes para readequar o projeto original, que foi elaborado no governo anterior, conforme explica a arquiteta da SMS, Genize de Souza.

“O projeto original precisou ser adequado e isso foi um dos principais motivos para o atraso na obra. O projeto anterior não atendia algumas necessidades básicas para os critérios da secretaria de Saúde em relação a melhorias e modernização. Foram mudanças importantes e fundamentais para atender o paciente com mais acessibilidade e modernidade, beneficiando os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) e os funcionários que atuam no local”, disse a arquiteta.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, mencionou que a obra conta com recursos da Caixa Econômica Federal e contrapartida da prefeitura.

“Com a ampliação e modernização deste importante instrumento da saúde pública de Volta Redonda, iremos fortalecer o nosso serviço de emergência. Estamos melhorando todas as unidades de saúde do município, para garantir um atendimento de excelência aos usuários do SUS”, comentou a secretária.

A unidade

O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Conforto é uma unidade de saúde intermediária integrada à Rede de Urgência/Emergência de Volta Redonda. Com atendimento 24h, o antigo Cais Conforto atende pacientes que procuram a unidade em situações de urgência em clínica médica, procedimentos cirúrgicos de pequena complexidade e internações.

A obra contempla, além da substituição de redes de água e esgoto, e de instalações elétricas, reparo no telhado; troca de portas; reparo nas janelas; pinturas e novas louças e metais. A reforma envolve ainda a criação de salas de classificação de risco, de ouvidoria, de arquivo, de esterilização, de eletrocardiograma e de isolamento, e mais um leito na sala vermelha.

A unidade ganhará nova sala de expurgo e novo espaço para nebulização; novas instalações de gases medicinais; rede de informática (internet) e climatização em todos os ambientes. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.