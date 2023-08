Ocorrência registrada na 166ª DP

Polícia identifica crimes ambientais dentro de área de preservação permanente na Ilha Grande

Uma denúncia de crime ambiental feita ao Disque Denúncia Angra, através do programa Linha Verde (0300 253 1177), levou agentes do Comando de Polícia Ambiental nesta quarta-feira, dia 2, à Praia de Araçatiba, na Ilha Grande, em Angra dos Reis.

No local foram identificados a construção em solo não edificável e corte de árvores dentro de uma área de preservação permanente. Segundo agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, as denúncias davam conta de construções irregulares em zona costeira, poluição hídrica e corte de árvores.

Quando chegaram ao local para a fiscalização, os agentes observaram a construção de um píer de atração e elevação de embarcações, com a implementação de sapatas em alvenaria em área costeira, além de um muro de contenção edificado em pedras e corte de árvores de médio porte com indícios de uso de machado.

Tudo isso nos limites da APA Tamoios. Durante as diligências, a equipe da 4ª UPAm fez contato com uma representante da Associação de Moradores local e a mesma desconhecia o auto do ilícito, não sendo observadas placas contendo informações sobre licenciamento, infringindo então o Decreto Estadual 46.890 SELCA e o artigo 268 da Constituição Estadual do RJ. Diante doa fatos, os policiais da UPAm procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Para denunciar crimes ambientais em Angra dos Reis, a população pode ligar para o telefone 0300 253 1177, ou então utilizar o App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).

LINHA VERDE, o Disque Denúncia do Meio Ambiente