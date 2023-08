Policiais militares abordaram um veículo VW Golf com duas ocupantes na noite de terça-feira, por volta das 21h30min, nas proximidades do número 2.531, da RJ-147, no bairro João Bonito, em Valença.

Na residência de uma das suspeitas foi encontrada dentro de um nécessaire foi aprendido um tablete de erva seca e um pote plástico com erva seca picada.

A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia, onde depois de ouvida foi liberada em seguida.