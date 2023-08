Polícia Militar prende grande quantidade de drogas em Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu no início da tarde desta quarta-feira (2) uma grande quantidade de drogas em Barra Mansa. O material foi encontrado no bairro Getúlio Vargas e não há informações sobre suspeitos presos.

No momento desta publicação, as drogas ainda estavam sendo contabilizadas na delegacia da cidade. Mais cedo, em Volta Redonda, a PM conduziu um suspeito de tráfico para a delegacia por ter sido flagrado com um rádio comunicador em um escadão do bairro Coqueiros. Aos policiais, o homem confessou ser ‘olheiro do tráfico’ e disse que recebia R$ 300 por semana para realizar a tarefa.

Além do rádio, os agentes também apreenderam com o homem uma bateria de rádio e um celular. Próximo ao suspeito, os agentes encontraram 63 pedras de crack. (Foto: PM/Divulgação)