Prefeitura propiciou reforço de pessoal na 93ª DP com pagamento de RAS e ainda faz cessão de funcionários e garante o serviço de limpeza no local

O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu placa de homenagem das mãos do delegado titular da 93ª DP (Delegacia de Polícia), Luiz Jorge Rodrigues, pelas parcerias firmadas entre a Prefeitura de Volta Redonda e Polícia Civil que contribuem para melhorar a segurança pública no município. A cerimônia de entrega foi nesta quarta-feira, 2, durante café da tarde na sede da 93ª DP, no Aterrado.

O delegado Luiz Jorge entregou a placa, em nome também do delegado André Drumond, da 5ª DPA (Delegacia de Polícia de Área). “Reconhecer a preocupação com o atendimento à população de Volta Redonda e os investimentos para garantir a segurança pública no município, em ações que fogem até à alçada municipal, já que a Polícia Civil é ligada ao Estado, é o intuito principal dessa homenagem”, falou.

“A cessão de funcionários, a limpeza no ambiente de trabalho e, principalmente, pelo termo de cooperação com o Governo do Estado para viabilizar aumento contingencial na 93ª DP com o pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS), são ações fundamentais para melhorar o serviço prestado na segurança”, reforçou o delegado.

O prefeito Neto agradeceu a homenagem e ressaltou que os agradecimentos eram em nome da população de Volta Redonda, que se beneficia dos serviços executados pela Polícia Civil no município. “É uma honra. Agradeço a você e sua equipe”, disse Neto, lembrando que a parceria entre a prefeitura e a 93ª DP é uma via de mão dupla.

As dependências da delegacia abrigam o “Espaço da Advocacia”, parceria também com a OAB/VR (Ordem dos Advogados do Brasil), com atendimento com mais conforto e de forma humanizada para garantir a todos uma defesa justa, o Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), o Espaço Infantil e o Setor de Atendimento Especializado para Pessoas com Deficiência (SAEPD).

Também participaram da homenagem ao prefeito Neto o subsecretário municipal de Ordem Pública (Semop), subtenente Amauri Pego; o subcomandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Antônio Almico; o diretor do Departamento de Elétrica e Iluminação Pública (Deip) da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), Edmar Borges; o assessor Especial da Prefeitura de Volta Redonda, José Eduardo de Rezende; os vereadores Paulinho AP e Rodrigo Furtado; a presidente da OAB-VR, Carolina Patitucci; policiais civis e funcionários da 93ª DP.

Fotos Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.