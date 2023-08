A ação aconteceu em Nova Iguaçu-RJ

Policiais Rodoviários Federais em patrulhamento ostensivo na madrugada de quarta-feira, dia 2, quando interceptaram um automóvel transitando com placas furtadas minutos antes da abordagem no km 184 da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), em Nova Iguaçu.

Os agentes tiveram atenção voltada para um automóvel que trafegava pela BR-116 e ao realizarem consultas aos sistemas informatizados, verificaram que o veículo Ford Ka ostentava placas de um Chevrolet/Meriva. Diante do fato atípico, os agentes revistaram o automóvel e encontraram as placas originais do Ford no porta-malas do carro. O condutor confessou que furtou as placas momentos antes da abordagem para ludibriar os radares e realizar ilícitos.

A ocorrência foi encaminhada à 52ª Delegacia de Polícia Civil.