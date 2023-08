Projeto ‘Cidade Monitorada’ chega ao Belmonte, em Volta Redonda

Após substituição da fibra óptica, bairro recebeu a instalação de câmera de monitoramento, garantindo maior segurança e ordenamento urbano

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, acompanhou pessoalmente a instalação de uma câmera dome, que tem giro de 360 graus, na rotatória da Avenida dos Mineiros, a via principal do bairro Belmonte, onde se concentra a maior parte do comércio local. A instalação faz parte do projeto “Cidade Monitorada” e foi realizada na manhã dessa terça-feira (1º), após a substituição da fibra óptica. Com isso, o programa municipal chega ao bairro, garantindo maior segurança e ordenamento urbano.

“Temos equipes de trabalho em bairros diferentes e em breve vamos concluir todo o projeto. As câmeras têm uma nova identidade visual e podem ser percebidas facilmente pelo cidadão. O resultado já começou a aparecer e as imagens têm sido usadas no combate à criminalidade, além da tecnologia também auxiliar na prevenção, coibindo e dificultando a ação de criminosos. Estamos melhorando a segurança da cidade como um todo”, afirmou Luiz Henrique.

Cidade monitorada

O “Cidade Monitorada” conta atualmente com 700 câmeras instaladas em Volta Redonda. Além das câmeras dome, que podem ser controladas de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento instalada no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), o projeto conta com câmeras fixas e com leitura de placas de veículos, as OCRs – Optical Character Recognition (reconhecimento óptico de caracteres, em português).

Através das lentes das câmeras são registrados os cotidianos das ruas, praças e acessos de Volta Redonda. Essas imagens também alimentam as bases integradas de segurança, na Vila Santa Cecília, Retiro e Aterrado. Há o planejamento para que, em breve, o número de câmeras cresça e chegue a mil equipamentos instalados. Foto: Divulgação/PMVR