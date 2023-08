Operação Palladium intensificou o policiamento

Os roubos de carga tiveram uma diminuição expressiva nas principais rodovias federais do Rio de Janeiro. As rodovias Washington Luiz (BR-040), Presidente Dutra (BR-116), Arco Metropolitano (BR-493) e Rio-Magé (BR-116) receberam reforço no policiamento, com a Operação Palladium, quando os índices apresentaram uma queda recorde. A operação foi desencadeada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), desde junho, na Baixada Fluminense.

Durante o mês de julho, foram registradas apenas seis ocorrências de roubo de carga nessas rodovias, no trecho da baixada. Uma redução de mais de 83% em comparação com o mesmo período do ano anterior. É o menor número dos últimos anos, sendo o mês anterior também significativo na tendência de redução.

A Operação Palladium foi iniciada com objetivo de coibir os roubos de carga nas principais rodovias federais do estado. As ações são realizadas nos locais, dias e horários de maior incidência criminal. Equipes do policiamento ordinário, de grupos especializados, além do reforço de aproximadamente 100 policiais rodoviários federais de outros estados, atuam na repressão aos roubos de carga no RJ.

Duque de Caxias tem o maior número de ocorrências (211), desde o início do ano, sendo cortado pelas rodovias Washington Luiz (BR-040), Arco Metropolitano (BR-493) e Rio-Magé (BR-116). No município do Rio de Janeiro, foram registrados 46 casos de roubos de carga, na Dutra e na BR-040. Outros trechos da Baixada Fluminense – Nova Iguaçu (17), São João de Meriti (16), Seropédica (11), Queimados (8), Belford Roxo (3), Paracambi (2), Japeri (2) e Mesquita (1) – tiveram os demais registros.