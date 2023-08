Equipes da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana trabalham principalmente no horário noturno para minimizar transtornos

A sinalização horizontal para orientação do trânsito foi refeita em mais quatro bairros de Volta Redonda. Atendendo pedidos feitos através do Orçamento Participativo, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) da Prefeitura de Volta Redonda finalizou os trabalhos na Vila Rica-Tiradentes, Volta Grande, Barreira Cravo e San Remo. Nos próximos dias, será feito um “pente fino” nas áreas atendidas para avaliar se algo ficou para trás. Em seguida, serão feitos novos atendimentos.

Nas reuniões do Orçamento Participativo, um dos pedidos mais frequentes feitos ao governo municipal pelas associações de moradores é que a sinalização viária seja refeita. Para acelerar o atendimento, a STMU conta agora com duas máquinas que tornam o serviço dos funcionários mais ágil. Trata-se de uma espécie de carrinho, com motor e pneus, que dá suporte ao compressor específico para fazer pintura e demarcação viária no asfalto.

“Nós estamos atendendo os bairros de acordo com as solicitações das associações de moradores, e respeitando o Orçame

nto Participativo. Acredito que em um período razoável de tempo teremos todos os bairros atendidos”, destacou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Atualmente, a secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana conta com três equipes fazendo a revitalização das sinalizações horizontais nas ruas de Volta Redonda, bem como também fazendo novas pinturas. Duas trabalham no período noturno, quando o trânsito é menos intenso, e uma durante o dia.

“Aliado a isso, temos uma equipe reformando e fazendo novas placas de trânsito. Estamos trabalhando muito para atender todos os pedidos. Quando assumimos em janeiro de 2021, a cidade estava com muitos problemas, como salários atrasados e hospitais com risco de fechar as portas. Agora, conseguimos respirar um pouco mais aliviados, as finanças estão melhores, mais organizadas e com isso poderemos avançar nos cuidados com os bairros”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos de divulgação/Secom/PMVR