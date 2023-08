Suspeito é detido com arma no bairro Belo Horizonte em Volta Redonda

Um suspeito foi detido pela Polícia Militar com uma arma no início da noite de terça-feira, dia 1º, na Rua 5, no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda.

Guarnição do GAT (Grupamento de Ações Táticas) foi até o local checar denúncia de traficantes armados quando observou o suspeito. Ele tentou fugir da abordagem, mas foi alcançado.

Com ele foi apreendida uma pistola calibre 380 com 12 cartuchos intactos. O suspeito foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. (Foto: Polícia Militar)