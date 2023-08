Apresentação oficial aconteceu no gabinete do prefeito Neto e abriu as atividades do Mês da Juventude na cidade

Abrindo as atividades do “Agosto Jovem”, o Mês da Juventude, em Volta Redonda, a Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), juntamente com a Universidade Federal Fluminense (UFF), lançou uma plataforma que reúne dados sobre as juventudes do município. A ferramenta online, apresentada oficialmente nessa terça-feira, dia 1º, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, é um desdobramento do projeto “Juventude em Dados”, que entrevistou, durante dois meses, 453 jovens de diferentes bairros e realidades sociais da cidade.

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, ressaltou a importância da plataforma, que segundo ela é um marco para a política municipal da cidade, uma vez que consolida o processo de elaboração de políticas públicas que impactem o processo de formação dos jovens.

“Através do resultado da pesquisa do ‘Juventude em Dados’ e com o lançamento público desta plataforma junto ao governo municipal serão divulgados indicadores sobre as condições de trabalho e renda da juventude da nossa cidade. Com isso, podemos pensar em quais alternativas podem ser possíveis e desejáveis para a estruturação da vida profissional dos jovens de Volta Redonda, assim como suas perspectivas para a continuidade dos estudos e chances de aprendizado”, explicou a coordenadora, lembrando ainda que, por exemplo, o projeto “Semeando Juventudes” foi reestruturado de acordo com os dados da pesquisa.

O professor da UFF, Marcos Vinícius Delgado, destacou que a plataforma é importante para a gestão pública no processo de monitoramento e avaliação de políticas públicas, canalizando de forma mais eficiente os esforços para as ações voltadas à juventude.

“Ela mostra de forma fácil e interativa um diagnóstico completo sobre a juventude de Volta Redonda no que se refere ao perfil social e socioeconômico dessa população. Ao mesmo tempo, para a população, em termos de transparência e devolutiva das informações da pesquisa realizada, a plataforma vai conseguir cumprir a entrega de informações de dados importantes para que as organizações da sociedade civil, grupos sociais e organizados, empresas, dentre outros, consigam trabalhar em esforços para oferecer serviços e produtos importante para os jovens, para que eles consigam alcançar seus objetivos”, disse o professor.

Juventude em Dados

O “Juventude em Dados” foi desenvolvido por meio do convênio entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Universidade Federal Fluminense (UFF), sendo diretamente executado pelo Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS/UFF campus Volta Redonda, do curso de Administração Pública.

O objetivo da pesquisa foi de realizar o primeiro levantamento público de dados das juventudes de Volta Redonda, bem como a produção de novas evidências a partir da percepção de jovens. Para a amostragem foram consideradas 15 áreas do município, assim como a divisão por gênero e em três faixas etárias: 15 até 19 anos; 20 até 24 anos e 25 até 29 anos. Fotos: Divulgação-Secom/PMVR