O juiz Raphael Jorge de Castilho Barilli, da 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, decidiu não pronunciar (mandar ao Tribunal do Júri), o ex-vereador de Barra Mansa José Renato de Oliveira, o Renatinho, como mandante do assassinato de seu ex-assessor Roberto Soares Teles, o “Didio”. O ex-assessor foi morto a tiros no dia 12 de fevereiro de 2020, em frente de casa, no bairro Siderlândia. A sentença do magistrado saiu no dia 10 do mês passado. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com recurso contra a decisão. A suspeita é que Didio foi morto por ciúmes do ex-vereador em relação à sua ex-mulher, que negou, em depoimento, qualquer relação amorosa com a vítima.

Ao decidir por impronunciar o ex-vereador, o juiz apontou não haver comprovações que corroborem a acusação e nem a motivação. “A decisão de impronúncia cabe quando não houver prova da materialidade do fato ou não existirem indícios suficientes de autoria ou participação”, destaca o juiz na sentença, citando o artigo 414 do Código de Processo Penal.

Na sentença, Raphael Barilli aponta que a acusação de Renatinho ser o mandante do crime está sustentada somente na narrativa de sua ex-mulher. Ela afirmou, tanto na delegacia de polícia quanto perante ao juízo que “teria visto o acusado saindo do bairro Siderlândia por volta das 21h da noite do crime em direção à Rodovia Dutra, sentido viaduto da Bocaininha, dirigindo um veículo cinza grafite sem placa, supostamente acompanhado de uma segunda pessoa”.

Entretanto, no entendimento do magistrado, a versão não coaduna com as provas técnicas produzidas ao longo da instrução. Ele cita que o pai de Didio, que teria sido o único a presenciar crime, “narrou ter visto o executor do delito entrar em um carro cinza com placa, em que pese não tenha sido capaz de visualizar a sequência alfanumérica do emplacamento”.

– Tal informação é corroborada pelas imagens obtidas pela Polícia Civil, que identificou um veículo Honda City de cor escura e com emplacamento chegando no local do crime às 20h26min e saindo 20h37min em direção ao bairro Cotiara, passando em um posto de gasolina Ipiranga próximo à loja Tuplantas (acesso da Rod. Dutra do bairro Cotiara), corroborando a versão passada pelo pai da vítima – acrescentou o magistrado.

Na mesma decisão, o juiz decidiu manter medidas cautelares para Renatinho, principalmente se aproximar e ter contato, por qualquer meio, com testemunhas do processo e familiares da vítima.

Em fevereiro deste ano, Renatinho teve a prisão preventiva revogada pelo juiz. O ex-vereador é policial militar reformado. Matéria: Foco Regional/Fernando Pedrosa