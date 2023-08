Policiais militares do programa Segurança Presente flagraram na noite de quarta-feira, dia 2, um homem, de 33 anos, conduzindo um veículo sem a placa dianteira nas proximidades da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

De acordo com as autoridades, o condutor não soube informar, ao ser questionado, o motivo do carro estar sem a placa. O veículo é um Fiat Palio e foi rebocado pela Guarda Municipal para a delegacia da cidade.