Edson Quinto comemora mais duas conquistas para população

O vereador Edson Quinto pediu e foi atendido pelo prefeito Antônio Francisco Neto em duas reivindicações com ampliação e reforma da Escola Municipal Palmares (Padre Josimo) e do Centro Municipal de Educação Infantil Alzira Vargas Amaral Peixoto (Retiro).

O contrato com a vencedora da licitação foi a empresa Kairos Arquitetura e Construções Ltda, assinado na manhã desta quinta-feira, dia 3, no gabinete do Executivo, no Palácio 17 de Julho. Além do prefeito, estiveram presentes, a Secretária Municipal de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama e dos empreiteiros Ângelo e Marcelo.

A satisfação de Edson Quinto foi resumida na alegria e confirmada com o momento tão especial, garantindo para comunidade do Padre Josimo, bairro que conhece bem, pois já esteve à frente da Associação de Moradores por três mandatos e também pelo Alzira Vargas que fica bem centralizado no Retiro.

“O prefeito Neto nos atendeu e a população ganha muito, pois são obras muito importantes. O colégio Alzira Vargas precisa de melhores instalações para atender os pequenos, os docentes e a todos que trabalham com tanta dedicação no local. Quem ganha com esses avanços é o município, a educação e, principalmente a população”, conclui o vereador.