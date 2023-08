O condutor de uma moto ficou ferido em uma colisão com um veículo. O fato aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, dia 2, na Estrada Valença – Barra do Piraí, (RJ – 145), próximo à FAETEC, no bairro Aparecida, em Barra do Piraí.

De acordo com a informações da Polícia Militar, o motociclista seguia em direção ao Centro, quando o motorista do Fiat Uno, fazia o contorno para o bairro Aparecida, neste momento não visualizou a moto e houve a colisão.

O motociclista estava consciente e com ferimentos leves, sendo levado para uma unidade de saúde pelo resgate do Corpo de Bombeiros. O motorista do Fiat e o carona, também não se feriram com gravidade.

Posteriormente, foi acionado o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, (CPRv), que após medidas de praxe no local, registrou o caso na 91ª Delegacia de Polícia.

Fotos e matéria: Sandro Barra