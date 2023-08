CMEI Alzira Vargas, no Retiro, e Escola Municipal Palmares, no Padre Josimo, receberão investimentos de quase R$ 10 milhões; ordens de serviço foram assinadas nesta quinta-feira (3)

O prefeito Antonio Francisco Neto assinou nesta quinta-feira (3) as ordens de serviço para o início das obras de reforma em duas escolas municipais, são elas: Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Alzira Vargas, no bairro Retiro, e Escola Municipal Palmares, no Padre Josimo. Ao todo, são R$ 9.886.494,66 em investimentos com recursos próprios do município. A previsão é que as obras tenham início neste mês e serão fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

Na Escola Municipal Palmares o investimento é de R$ 7.643.434,56, enquanto no CMEI Alzira Vargas o valor é de R$ 2.243.060,10. Pelo projeto, a unidade do bairro Padre Josimo será totalmente reconstruída, enquanto a escola de Educação Infantil passará por uma reforma e ampliação.

Durante as assinaturas das ordens de serviço, os representantes da Infinity Arquitetura e Construções, empresa vencedora das licitações, destacaram que irão priorizar a contratação da mão de obra local; mais de 50 funcionários. Entre os profissionais que poderão ser absorvidos estão: pedreiro, ajudante, servente, pintor, armador, eletricista, carpinteiro e gesseiro. Interessados podem enviar currículos para o e-mail: contato@infinity.rio.br.

Neto deu as boas-vindas à Infinity Arquitetura e Construções e destacou o investimento na Educação de Volta Redonda. “Estamos reconstruindo a nossa cidade e outras melhorias virão com certeza. São obras importantes, uma delas, por exemplo, é a da Escola Palmares que é a maior obra pública em um colégio na região. Além disso, a empresa vai priorizar a contratação de mão de obra local, o que é importante para nós, a geração de emprego e renda em Volta Redonda”, disse o prefeito.

Participaram também das assinaturas das ordens de serviço os vereadores Luciano Mineirinho e Edson Quinto e a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira. Fotos: Geraldo Gonçalves/PMVR