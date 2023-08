Distribuição do ‘Cordão de Girassol’ acontecerá durante o ‘Conexão Mega Cidadania’ neste sábado (5), na Praça Brasil; símbolo garante mais agilidade no atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados

As pessoas com deficiências ocultas e não visíveis de Volta Redonda terão acesso gratuito ao “Cordão de Girassol”, que ajuda na identificação e garante mais agilidade no atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados da cidade. O símbolo será entregue neste sábado, dia 5, pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), durante o “Conexão Mega Cidadania”, que acontece na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, das 9h às 16h. Neste primeiro momento serão distribuídos 500 cordões.

Para ter acesso à identificação, é necessário apresentar documentos pessoais e o laudo médico que comprove a doença, deficiências e/ou transtorno que possui (com o número do CID – Classificação Internacional de Doenças). Quem não conseguir ir ao evento deste sábado poderá também solicitar o cordão através do link: www.sociaut.com/cordaodogirassol. O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressaltou que a medida visa assegurar o conforto e reduzir o estresse das pessoas que, por alguma condição pré-determinada, não suportam situações rotineiras como aglomerações, ruídos intensos ou longos períodos de espera.

“Nem todos os transtornos que exigem algum suporte especial ou atendimento diferenciado são aparentes ou perceptíveis à primeira vista, e o uso do símbolo elimina a necessidade de explicações e justificativas, além de evitar constrangimentos de ambas as partes. Os estabelecimentos públicos e privados da cidade deverão desenvolver procedimentos de atendimento preferencial e humanizado mais ágeis aos que estiverem com o acessório”, explicou o secretário.

São definidas como deficiências ocultas aquelas que trazem um impedimento de longo prazo, de natureza mental, intelectual ou sensorial e que impossibilitam as pessoas de participarem de maneira plena e efetiva na sociedade quando em igualdade de condições com as demais. Entre os exemplos estão o autismo; Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH); demência; doença de Crohn; paralisia cerebral; fibromialgia; esclerose múltipla; deficiência intelectual; síndrome de Tourette; e deficiência auditiva e visual.

As pessoas identificadas pelo “Cordão de Girassol” terão assegurados os direitos a atenção especial, atendimento prioritário e humanizado e serviços individualizados em repartições públicas, empresas prestadoras de serviços públicos e em estabelecimentos comerciais como supermercados, bancos, farmácias, bares e restaurantes, lojas em geral e outros que exerçam atividades similares. Foto de divulgação-Secom/PMVR.