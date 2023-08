Vagas para cursos profissionalizantes na área da construção civil seguem abertas até o dia 11 de forma presencial no Centro de Qualificação Profissional no bairro Aero Clube

Mais de 150 moradoras já estão inscritas no projeto “Mulheres Mãos à Obra”, da Prefeitura de Volta Redonda. O projeto que ocorre por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), qualifica mulheres nos cursos profissionalizantes de construção civil.

As vagas seguem abertas até o próximo dia 11 para Bombeira Hidráulica Predial; Eletricista Predial; Pedreira de Alvenaria Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento Predial; Pintura Predial; e Corte Oxiacetilênico. As vagas para o curso de Solda com Eletrodo Revestido já foram totalmente preenchidas. Todos os cursos têm duração média de quatro meses e dão certificação profissional às mulheres.

Inscrições presenciais no CQP

Para se inscrever no projeto é necessário ser moradora de Volta Redonda e ter acima de 18 anos. As interessadas devem procurar o CQP (Centro de Qualificação Profissional) Aristides de Souza, localizado na Rua Pedro Lima Mendes, nº 495, bairro Aero Clube, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Os documentos necessários para a matrícula são: originais e cópias do comprovante de residência no município; RG; CPF; comprovante de escolaridade e uma foto recente 3X4.

Todo o material didático, necessário para as aulas práticas e teóricas, também são ofertados gratuitamente. Cada aluna tem direito a passagem no transporte público, uniforme, lanche e equipamento individual de proteção. O professor Eiji Yamashita é o atual diretor do Centro de Qualificação Profissional.

Aula inaugural

O projeto “Mulheres Mãos à Obra” terá aulas inaugurais no dia 21 agosto (segunda-feira) para as turmas da manhã (8h), tarde (13h) e à noite (18h) no CQP (Centro de Qualificação Profissional), no bairro Aero Clube.

O projeto iniciou em 2010 com o total apoio do prefeito Antonio Francisco Neto, com um grupo de 40 alunas, mulheres, moradoras do bairro Roma, iniciando com os primeiros cursos de pedreira, pintura e eletricista no CQP do Aero. Fotos de arquivo – Secom/PMVR.