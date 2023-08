Com apoio da prefeitura e entrada gratuita, evento na Ilha São João terá também shows, atrações culturais, espaço kids e outras atrações

O pavilhão da Ilha São João, em Volta Redonda, vai receber neste fim de semana – dias 4, 5 e 6 (sexta, sábado e domingo) – o XXVIII Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série da Cidade do Aço. Com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, o evento é realizado pelo Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda. A entrada é gratuita e o encontro contará com exposição de 240 veículos antigos, premiação, shows musicais, atrações culturais, espaço kids e para a mulher, praça de alimentação, entre outras atividades.

A abertura oficial do evento acontecerá no sábado, às 10h, com a presença de autoridades, convidados, expositores e público em geral. Durante a abertura, haverá apresentação da Banda e do Coral Municipal. A abertura dos portões será às 9h, e o encerramento das atividades do dia será às 22h.

Na sexta-feira (4), o evento acontecerá das 14h às 22h, e no domingo (6), o evento será das 9h às 16h. De acordo com o presidente do Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda, Francisco da Silva Esteves, a estimativa é que cerca de 15 mil pessoas passem pelo evento durante os três dias.

“Sempre com apoio da prefeitura, estivemos em parceria na organização deste evento que atrai não só outros clubes, mas também adoradores dos veículos antigos da região Sul Fluminense, assim como de todo o Brasil, movimentado o turismo da cidade”, afirmou Francisco, citando que o evento estará recebendo doações voluntárias de alimentos não perecíveis que serão doados a instituições beneficentes da cidade.

O prefeito Antonio Francisco Neto convidou a população para participar e aproveitar o evento. “É um evento para toda a família, com atividades para todas as idades. Volta Redonda está voltando a sediar grandes eventos e retomando tradicionais como o encontro de veículos antigos. Assim como aconteceu no ano passado, esperamos um bom público para aproveitar o fim de semana”.

Programação

4 de agosto (sexta-feira)

14:00 – Abertura da secretaria, começo da montagem das atrações e recepção dos expositores e seus veículos;

20:00 – Banda Blue Angels;

22:00 – Encerramento da exposição e fechamento da secretaria;

5 de agosto (sábado)

9:00 – Abertura da secretaria;

10:00 – Abertura oficial do evento com a presença de autoridades, convidados, expositores e público em geral. Apresentação dos projetos culturais da Prefeitura de Volta Redonda: Banda Sinfônica e Coral de Volta Redonda;

16:00 – Show do Ranieri;

18:00 – Show da Banda Primadama;

21:00 – Jantar musical, por adesão, para os expositores e seus familiares com música ao vivo;

22:00 – Encerramento da exposição;

6 de agosto (domingo)

9:00 – Abertura da secretaria;

11:00 – Inicio da premiação dos destaques do evento;

12:00 – Desfile dos destaques pela Ilha de São João;

14:00 – Show do Lenny e Tavinho;

16:00 – Encerramento da exposição.

Foto de arquivo: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.