Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, dia 4, envolveu um carro e uma moto no km 281, da (BR-393), Rodovia Lúcio Meira, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, o motociclista caiu da moto, mas não sofreu ferimentos. Ele e o motorista do carro foram orientados a preencher registro do acidente pela internet. Foto do leitor