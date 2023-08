Câmeras de monitoramento ajudam a coibir e a solucionar crimes em VR

Cidade já possui 700 equipamentos nas ruas que registram imagens em tempo real e são interligados ao MPRJ, Ciosp e outras forças de segurança

Um procurado por tráfico de drogas, detido; o autor de um roubo de carga e o motorista que atropelou uma idosa, identificados. Estes foram alguns dos recentes casos em que a tecnologia auxiliou as autoridades nas investigações e resoluções de ocorrências de segurança pública, em Volta Redonda. A cidade possui 700 câmeras de monitoramento, além dos equipamentos de vigilância nas escolas que vêm sendo instalados pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que além de ser usada no combate à criminalidade, a tecnologia auxilia na prevenção, coibindo e dificultando a ação de criminosos. O objetivo é que nada que aconteça nas ruas de Volta Redonda passe despercebido, já que tudo é monitorado em tempo real e interligado ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e a outras forças de segurança, como as polícias Civil (93ª DP), Militar (28º BPM), Federal (PF), Rodoviária Federal (PRF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

“Contamos com equipamentos de leitura de placas de veículos e com acesso a dados de segurança nacional, possibilitando identificar foragidos da Justiça, ou até mesmo chegar ao autor de um crime rapidamente. Conseguimos monitorar os veículos que trafegam pela cidade, identificando casos de irregularidades, como os envolvidos em roubo ou furtos e também em situações de fugas, como foi o caso de um atropelamento ocorrido no mês passado, na Praça Brasil, que conseguimos seguir a rota que o motorista fez para chegar até ele. A ideia das câmeras é que possamos ter um amplo cerco e que nada que ocorra em Volta Redonda passe despercebido. A cidade está toda monitorada e com certeza isso a torna mais segura”, afirmou.

Cidade monitorada

As câmeras fazem parte do projeto municipal de segurança “Cidade Monitorada”, que além dos equipamentos para a leitura de placas de veículos, conta também com câmeras fixas e dome. Esses equipamentos possuem zoom óptico e se movimentam por 360 graus, e podem ser controlados de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento.

Através das lentes são registrados os cotidianos das ruas, praças e acessos de Volta Redonda. Essas imagens também alimentam as bases integradas de segurança, na Vila Santa Cecília, Retiro e Aterrado. Há o planejamento para que, em breve, o número de câmeras cresça e chegue a mil equipamentos instalados.

“A solução para reduzir a violência e a criminalidade é agir de maneira integrada, com tecnologia e inteligência. Queremos fazer de Volta Redonda uma referência para outras cidades no país. Estamos trabalhando para fazer da nossa cidade um lugar que todos sonhamos viver um dia, com muita segurança e isso nós já estamos fazendo”, finalizou o prefeito Antonio Francisco Neto. Foto: Divulgação-Secom/PMVR