Comunidade Nipônica realiza almoço beneficente em prol da Apae- VR

Neste dia 06 de Agosto – domingo, das 11 as 14hs, na sede da APAE-VR, acontecerá o YAKISOBA beneficente da colônia nipo-Brasileira, que já é tradicional em nossa região, e toda renda será em prol da APAE-VR.

Além de yakisoba de pernil e de frango, serão vendidos no local : bandeja de sushi a R$33,00 cada, bandeja de hot filadelfia a R$36,00, Tempurá de legumes por R$8,00, rolinho primavera de verdura por R$7,00, rolinho de camarão por R$8,00.

As pessoas poderão retirar e levar para consumir em casa, ou se preferir podem também almoçar na própria instituição, haverá mesas na quadra para conforto de todos.

A colônia Nipo-Brasileira de Volta Redonda e Barra Mansa existe há mais de 40 anos e todos que trabalham para ela são voluntários, que doarão este dia à APAE.