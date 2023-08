Asfaltamento do trecho sentido Niterói está perto de ser concluído

O asfaltamento da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no sentido de quem vai para o bairro Niterói, está praticamente concluído. Com isso, a Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado, vai iniciar nas próximas semanas a nova pavimentação da mão contrária, para quem segue no sentido Retiro.

Além disso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) vai começar a reforma da ciclovia, cujo início dependia do fim das obras de asfaltamento. A SMI também vai acelerar os reparos nas calçadas.

“O asfaltamento da pista sentido Retiro vai ser feito em parceria com o Governo do Estado, dentro do plano de mobilidade. A ciclovia vai ser refeita nos trechos que necessitam e depois será pintada”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Junto com a conclusão do asfalto na faixa que vai para o bairro Niterói, a Prefeitura de Volta Redonda já fez a poda das árvores e está reparando as áreas de convivência, pracinhas e campos de futebol. As muretas serão refeitas nos trechos onde é possível, pois há questões ambientais que impedem o avanço de obras na margem do rio.

“Vamos estudar o plantio de cercas vivas nestes pedaços. Vamos fazer a Beira-Rio ficar do jeito que a população espera”, disse Neto.

Rede de água

As melhorias no asfalto e em outras áreas da Beira-Rio acontecem após a troca de mais de 5 quilômetros de rede de abastecimento de água, realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município (Saae-VR). O novo asfaltamento e outras intervenções só puderam ser iniciadas após a conclusão da implantação da nova tubulação.

Do total de 5.274 metros de rede adutora de água potável, 4.614 metros são no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói; e outros 660 metros a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac.

Com cerca de R$ 13 milhões em investimentos, a melhoria vai beneficiar cerca de 130 mil habitantes nos bairros atendidos pela rede. Fotos de Geraldo Gonçalves e divulgação- Secom/PMVR.