Evento acontece na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e vai oferecer serviços gratuitos à população

A Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, está pronta para o ‘Conexão Mega Cidadania’, que vai oferecer serviços de saúde, cidadania e atividades recreativas de forma gratuita para a população, neste sábado, 5, das 9h às 16h. O evento será promovido pela prefeitura em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e o Governo do Estado.

Durante o evento haverá cortes de cabelo gratuitos; emissão de gratuidade para RG; atualização do CadÚnico; aulão de ginástica, artes marciais e esportes; aferição de pressão e glicemia; doação de mudas; distribuição de pipoca, algodão doce e picolé; escovação infantil; tipagem sanguínea e informações sobre acidentes com animais peçonhentos; aplicação de vacinas; avaliação nutricional e orientação alimentar; jogos de vertigem e avaliação física; orientações jurídicas; confecção e impressão de cartão de visita, e muito mais.

A programação cultural também será um grande atrativo e contará com atividades infantis; Palco Sobre Rodas (das 9h às 11h); espetáculo Super Mário Bros (a partir das 11h30); além de música dançante para todas as idades a partir das 13h, com Jô e Samuel e Som da Gente.

Descarte de lixo eletrônico e vidro

Durante o evento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) vai disponibilizar um espaço de recolhimento de lixo eletrônico e vidro, além de doação de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica.

Dentre os tipos de lixo eletrônico que podem ser descartados, os mais comuns são: computadores, tablets, monitores, teclados, impressoras, câmeras fotográficas, aparelhos de som, lâmpadas eletrônicas, televisores, micro-ondas, rádios, telefones, celulares, carregadores, fios, torradeiras, batedeiras, aspiradores de pó, ventiladores, mixers, secadores de cabelo, ferramentas elétricas, calculadoras, câmeras digitais, rádios automotivos, etc.

Distribuição de ‘Cordão de Girassol’

O ‘Conexão Mega Cidadania’ vai oferecer também o acesso gratuito ao “Cordão de Girassol”, para as pessoas com deficiências ocultas e não visíveis de Volta Redonda. O dispositivo ajuda na identificação e garante mais agilidade no atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados da cidade. O símbolo será entregue por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). Neste primeiro momento serão distribuídos 500 cordões. Secom/PMVR