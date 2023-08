A Polícia Civil prendeu na quinta-feira, no bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda, um homem acusado de provocar um acidente que matou um casal e um menino, no Distrito de Arrozal, em Piraí, em outubro de 2016. Os agentes cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela justiça por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

No acidente, as vítimas estavam em uma charrete quando foram atingidas de frente pelo carro que o suspeito conduzia. O casal morreu no local e a criança chegou a ser levada para o Hospital São JOão Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia informou que o homem estava embriagado, sem a Carteira Nacional de Habilitação e dirigia em alta velocidade. Na época ele foi preso, mas liberado mediante decisão judicial, respondendo em liberdade.