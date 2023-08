Coordenadores, professores e estagiários da Secretaria de Esporte e Lazer conheceram o trabalho da Patrulha do Idoso nesta sexta, 4

O secretário Municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, junto com Elizabete Teixeira, que atua na Semop, esteve nesta sexta-feira (4), na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), no bairro Voldac, para falar com coordenadores, professores e estagiários. Os dois abordaram o Estatuto do Idoso e apresentaram o serviço especializado da Patrulha do Idoso. No encontro, ficou definido que os idosos que frequentam as atividades esportivas da secretaria receberão exemplares do estatuto.

O projeto da Semop envolve diretamente a Patrulha de Proteção ao Idoso e tem o objetivo de passar conhecimentos sobre a legislação em vigor, que foi criada para proteger essa parcela vulnerável da sociedade de maus-tratos e abuso em geral. A meta é que todos os idosos de Volta Redonda tenham um exemplar do estatuto para que possam entender os seus direitos e o tudo que caracteriza a violência com os que têm mais de 60 anos.

“Vamos começar a visitar os locais onde são desenvolvidas as atividades da Smel para a Melhor Idade, distribuir exemplares do Estatuto do Idoso e explicar sobre a sua importância e como podem usar a legislação em caso de violação de direitos. Quero agradecer à secretária da Smel, Rose Vilela, e toda a sua equipe pela parceria que trará mais benefícios aos nosso idosos”, enalteceu o secretário Luiz Henrique. Fotos de divulgação – PMVR