Um taxista de 59 anos conseguiu fugir do carro que dirigia durante um assalto, na noite de quinta-feira (03), no centro de Barra do Piraí.

O homem informou aos policiais militares que estava no ponto Nilo Peçanha, próximo à rodoviária, no Centro de Barra do Piraí, quando o assaltante chegou solicitando uma corrida até a Rua dos Pracinhas, também no Centro. Quando ele passava pela Rua Lamartine Felisberto, o suspeito anunciou o assalto, demonstrando estar armado.

Segundo o taxista, ele conseguiu parar o carro, abrir a porta e sair correndo. Já o veículo VW Voyage foi encontrado no bairro Caixa D’Agua.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade.