A Polícia Ambiental flagrou na quinta-feira, dia 3, três homens, de 29, 21 e 20 anos, soltando pipas com linha chilena durante um festival de pipas no Parque de Exposições, em Vassouras. No local foram apreendidos diversos carretéis de linha (todas chilenas) e os demais materiais que foram deixados para trás quando observaram a presença das equipes, totalizava 20 carretéis pequenos, quatro carretéis grandes, três carretéis médios, seis garrafada de cerol, 37 pipas, três carretilhas grandes, seis carretilhas médias e quatro carretilhas pequenas, três carretilhas com rabiola.

Os materiais foram apreendidos e os suspeitos levados para a delegacia para registro de crime ambiental. (Foto: Polícia Militar)