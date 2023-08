Ações acontecem nas unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) e no Banco de Leite Humano no Hospital São João Batista (HSJB)

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está promovendo uma série de ações de incentivo, proteção e apoio ao aleitamento materno. As atividades fazem parte do “Agosto Dourado”, mês dedicado à amamentação materna e seus benefícios aos recém-nascidos. O objetivo é de atrair a atenção para a importância deste ato de amor, que fortalece vínculos afetivos entre a mãe e o bebê, e diminui as chances de se contrair infecções e doenças.

Este ano o tema das ações que acontecem nas unidades básicas de saúde da Atenção Primária (UBSs e UBSFs) são “Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”. Entre as atividades estão rodas de conversas; salas de espera; visita à maternidade e o banco de leite humano do HSJB; palestras com nutricionista, pediatra e dentista; encontros dos grupos de educação em saúde e debates.

O encerramento das atividades será no dia 27 (domingo), no Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), com a participação do Banco de Leite Humano do Hospital São João Batista (HSJB) e instituições parceiras. Jussara Moreira de Oliveira, enfermeira responsável pela área técnica de Saúde da Criança e Adolescente, destacou que o mês de agosto foi designado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como “Agosto Dourado”, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação.

“A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O leite materno auxilia no desenvolvimento de diversos sistemas da criança: imunológico, neurológico e metabólico. E para as mães os benefícios também são muitos entre eles, melhor recuperação do parto e menos risco de câncer de mama e o mais importante fortalecimento do vínculo mãe e filho”, explicou a enfermeira.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde da SMS, Vanessa de Lima Huguenin, lembrou que o objetivo do “Agosto Dourado” é contribuir para a redução da mortalidade infantil.

“O leite materno é o único alimento que supre todas as necessidades que a criança precisa, daí a importância de amamentar exclusivamente nos 6 primeiros meses de vida e como complemento, sem limite de idade da criança. Além de contribuir para a saúde da criança o aleitamento promove o fortalecimento do vínculo materno infantil”, ressaltou a coordenadora.

As ações terão como público-alvo gestantes, puérperas e mães de crianças aleitadas. A Secretaria de Saúde incentiva ainda a participação da pessoa que possui vínculo familiar, independente da parentalidade, como rede de apoio. “É importante ressaltar que essas atividades ocorrem rotineiramente, com destaque especial para o mês de agosto”, informou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Foto de divulgação- Secom/PMVR.