A deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffmann e o deputado Federal Lindbergh Farias estiveram na noite de sexta-feira, no Encontro Regional do partido no Clube Comercial, no bairro Colina, em Volta Redonda.

Os dois foram recepcionados por representantes do PT e um grande número de pessoas que estiveram presentes no evento. Segundo estimativa, cerca de 1 mil pessoas estiveram presentes. Vários temas foram discutidos e um dos principais foi a situação da poluição na Cidade do Aço. Também traçaram planos para as eleições municipais para vereadores e prefeitos no Sul Fluminense.

Lindbergh, um dos deputados mais votados no Sul Fluminense, afirmou que vai continuar trabalhando para a cidade e região. Antes do evento, Gleise e Lindbergh estiveram no Palácio 17 de Julho, onde se reuniram com o prefeito Antônio Francisco Neto.

O deputado prometeu verba com emenda para a saúde do município. Lindbergh contou que se encontrou com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em que o assunto tratado foi a poluição em Volta Redonda gerada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Segundo ele, a ministra virá a Volta Redonda e existe a possibilidade de que venha acompanhada também de Nísia Trindade, ministra da Saúde.