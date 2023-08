Homem é assassinado no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda

Um homem, de 33 anos, identificado como Daivison Júnior Passos Geraldo, foi morto a tiros na noite de sexta-feira, dia 4, na Rua Darci Ribeiro, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23 horas ao chegar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de urgência já se encontrava no local.

A perícia recolheu no local sete cartuchos deflagrados de calibre .40, um cartucho intacto do mesmo calibre e um projétil .40. Segundo informações dos agentes, a vítima era moradora do bairro Santo Agostinho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o cadáver foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços. O caso foi registrado na delegacia para investigação.