Homem é preso suspeito de agredir a namorada no Morro do Cruzeiro

Um homem, de 34 anos, suspeito de agredir a namorada, foi preso na sexta-feira, dia 4, no Morro do Cruzeiro, no Centro de Barra Mansa. Ele foi capturado, após fazer contato com a vítima quando ela chegava na delegacia para abrir um registro de violência doméstica contra ele.

Ao chegar na delegacia, a jovem, de 26 anos, recebeu contato telefônico do suspeito, que pedia dinheiro à ela e a todo momento fazia ameaças, dizendo que estava na casa do amigo, de 38 anos.

Os agentes foram até o local, onde foram atendidos pelo amigo do suspeito, que impediu os policiais de entrarem no local após verem o homem no corredor da residência.

Os policiais tiveram que conter o amigo para entrar na casa e conseguiram render o namorado da jovem. Eles foram levados para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. O amigo foi autuado por coação no curso do processo e favorecimento pessoal, ficando preso, assim como o namorado da vítima, que foi autuado por ameaça e lesão corporal. A jovem têm uma medida protetiva a seu favor contra o namorado.

Ela foi levada para a Santa Casa de Misericórdia para realização de exames.