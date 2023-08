Policiais rodoviários federais (PRF) deflagraram na sexta-feira, dia 4, a Operação Duas Rodas, com foco na fiscalização de motocicletas ao longo da Rodovia Presidente Dutra.

No dia estava sendo realizado o Encontro de Motociclista no distrito de Penedo (RJ), em Itatiaia. O objetivo foi prover segurança aos participantes do evento e demais usuários da rodovia, contando com apoio do Núcleo de Motociclistas da Superintendência da PRF do Rio de Janeiro.

Por volta das 16 horas, a equipe de motociclistas da PRF teve a atenção voltada para uma motocicleta Honda/CG Titan, (prata) que estava sem a placa. Os agentes deram ordem de parar, mas o motociclista desrespeitou a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade.

Os agentes em duas motos passaram a perseguir o motociclista que entrou no perímetro urbano e quase atropelando pedestres que foram obrigadas a se jogarem nas calçadas para não serem atropeladas.

Após cerca de 10 minutos de perseguição a equipe logrou êxito em alcançar e abordar o indivíduo que foi detido, enquadrado em direção perigosa e suprimir a placa de identificação do veículo. A ocorrência foi apresentada na 99ª DP – Itatiaia.