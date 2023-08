Policiais civis da Delegacia de Volta Redonda prenderam na noite de sexta-feira, dia 4, suspeitos de participarem de uma quadrilha de roubos e torturas aos proprietários de residências em Volta Redonda.

Nos meses de junho e julho deste ano, foram registrados alguns roubos a residência onde as vítimas eram submetidas a várias torturas. Eles mantinham as vítimas durante várias horas vendadas e amarradas exercendo torturas para que elas entregassem mais itens de valores de contas bancárias, via PIX.

Investigação

Policiais do setor de inteligência da 93ª DP, coordenados pelo delegado Dr. Luiz Jorge Rodrigues da Silva e Drª Ericka Júlio Batitucci identificaram os autores e descobriram se tratar de uma mesma quadrilha que estava realizando os diversos e roubos extorsões. Após muitas horas de análise de imagens, principalmente das capitadas pelas câmeras da Prefeitura de Volta Redonda, foi possível identificar parte da quadrilha onde os dois irmãos seriam os mentores e coordenadores das ações criminosas.

De posse de um Mandado de Prisão (busca e apreensão) expedido pela Justiça, na sexta-feira, dia 4, os agentes saíram em diligências e encontraram um dos suspeitos na Avenida Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Na residência do suspeito, que estava em companhia de sua companheira, foram encontradas garrafas de bebidas, eletrônicos, TVs, joias e diversos outros produtos do roubo. No guarda roupas do casal foram encontrados pequena quantidade em dinheiro em notas de R$2,00 e R$5,00, pinos com cocaína prontos para venda, dois sacos com cocaína que ainda seriam fracionadas para venda. Também foram encontrados farto material utilizado para embalar drogas, duas armas de fogo, sendo um revólver e uma pistola calibre 22, um carregador calibre .9 com 17 munições e um carregador de fuzil calibre 5.56. O outro suspeito não foi localizado e segue foragido.

As vítimas foram acionadas e na delegacia reconheceram os produtos que foram roubados pelos marginais.

CÂMERAS DE SEGURANÇA DA PREFEITURDA DE VOLTA REDONDA AJUDARAM NA PRISÃO DOS MARGINAIS

Imagens das câmeras de monitoramento da prefeitura de Volta Redonda foram importantes para identificar parte da quadrilha que foram presos. A Polícia Civil requisitou as imagens com a Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), junto ao secretário, Luiz Henrique Barbosa, onde os policiais conseguiram monitorar todo o trajeto feito pelo carro utilizado pelos bandidos para a fuga.