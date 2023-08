Policiais militares apreenderam no fim da tarde de sexta-feira, dia 4, por volta das 17h35min, 29 pedras de crack na Rua Trajano de Moraes, no bairro Caixa D’água, em Barra do Piraí.

Uma informação levou os agentes até o local onde um suspeito fugiu ao ver a viatura policial. Ele desceu um barranco e jogou uma bolsa com os entorpecentes.

Os agentes levaram as drogas para a Delegacia de Polícia, onde foi feito a ocorrência.