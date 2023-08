A Polícia Militar recuperou na tarde deste sábado, um veículo LUK7DO2 (Taxi) que tinha sido roubado por criminosos no bairro Roma, em Volta Redonda.

Através do monitoramento das câmeras de segurança do Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) da prefeitura de Volta Redonda, o táxi roubado pelos bandidos foi interceptado no bairro Aero Clube. O motorista do veículo não ficou ferido e o carro não sofreu avarias.

O secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique comemorou a recuperação do veículo e disse que o trabalho está apenas começando.