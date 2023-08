Adolescente é ferido durante confronto com a PM em Angra dos Reis

Um adolescente, de15 anos, foi encontrado ferido após um confronto entre policiais militares e criminosos na manhã deste domingo, dia 6, na Rua Sebastiana Salvador, no bairro Sapinhatuba, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Militar, após o confronto, ele foi encontrado armado com uma pistola e oito munições. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal da Japuíba. A unidade médica disse que ele recebeu alta horas depois.

A PM informou que o confronto começou quando os agentes foram recebidos a tiros durante patrulhamento. Os policiais revidaram e, após a troca de tiros terminar, o adolescente foi encontrado. Confira abaixo a nota da Polícia Militar.

“Assessoria de Imprensa da Secretaria Estado de Polícia Militar informa que, neste domingo (6/8), de acordo com policiais militares do 33ºBPM, equipes realizavam patrulhamento pela Rua Sebastiana Salvador, em Sapinhatuba, quando foram atacados a tiros por criminosos armados. Houve confronto. Um adolescente foi ferido e socorrido ao Hospital Geral de Japuíba. Com ele foram apreendidos uma pistola, um rádio comunicador e munições. Ocorrência encaminhada para a delegacia da área”.