Motociclista embriagado é preso na Vila, em Volta Redonda

Policiais militares do programa Segurança Presente prenderam na tarde de sábado, dia 5, um homem suspeito de estar pilotando uma motocicleta embriagado nas proximidades de um posto de combustíveis na Rua 12, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Segundo as autoridades, ele estava sem a habilitação e documentos do veículo. Ao fazer o teste do bafômetro, o aparelho apontou positivo para embriaguez, com 0,77 mg/L. O suspeito, de 30 anos, morador do São Lucas, foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime. A moto ficou apreendida. (Foto: PM/Divulgação)