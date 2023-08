Policiais do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) prenderam na manhã de sábado, dia 6, uma mulher, de 25 anos, que estava foragida da Justiça no bairro Vargem Grande, em Barra do Piraí.

Contra ela havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A mulher vai cumprir quatro anos de prisão. Ela permaneceu presa e será conduzida para o presídio onde cumprirá sua pena por tráfico de drogas.