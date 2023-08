Na ação, outro suspeito também foi preso. Com eles foram apreendidos farto material entorpecente

Policiais do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na madrugada deste sábado, dia 4, um suspeito, de 25 anos, que seria foragido da Justiça e um suspeito, de 21 anos, que seria o gerente do tráfico de drogas na Rua Benedito Teixeira do Nascimento no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis.

Uma denúncia anônima levou os agentes até dois suspeitos, numa localidade conhecida como “Vai quem quer”. Quando perceberam a chegada da viatura policial, os suspeitos correram por dentro de um portão, mas foram alcançados. Com os dois suspeitos, os agentes apreenderam 38 tiras de maconha, 273 pinos de cocaína, oito sacolas de cocaína, duas sacolas de maconha e duas balanças de precisão.

Diante dos fatos, os dois presos e material apreendido, foram levados para 166ª DP (Angra dos Reis), onde foram tomadas mediadas cabíveis sobre o caso. Os dois foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e permaneceram presos.