Polícia Militar prende homem por maus tratos ao pai em Rio Claro

Policiais militares prenderam um homem, de 42 anos, por suspeita de maus tratos ao seu pai, de 80 anos, dentro de uma residência na localidade conhecida como Macundu, em Rio Claro (RJ)

Os policiais militares foram até o local da denúncia feita por familiares e tiveram a confirmação de que o idoso era mal tratado pelo filho. Parentes disseram aos agentes que o agressor ameaçava quem tentasse ajudar o idoso, com armas e facas.

De acordo com a denúncia, as ameaças eram mais agressivas quando o homem estava alcoolizado. O idoso conformou que sofria “vários abusos” e que havia sido expulso pelo próprio filho do imóvel algumas vezes.

Facas e um revólver foram encontrados na residência. O filho negou as agressões e disse não se lembrar de nada, por estar embriagado. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia da cidade onde a ocorrência foi registrada.