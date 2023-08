Um carro clonado, roubado em Barra do Piraí, foi recuperado pela Polícia Militar, no fim da tarde de sábado (5), em Volta Redonda. O veículo é um HB20 e foi encontrado estacionado na Rua das Palmeiras, no bairro Vale Verde.

A Polícia Militar foi até o local e constatou que a placa exibida no veículo na verdade é de uma kombi. Ao consultar o chassi do automóvel, constatou que o carro havia sido roubado no distrito de Vargem Alegre. O veículo foi apreendido e levado para a delegacia. (Foto: PM/Divulgação)