O menino Bernardo, que completou 6 anos no sábado, dia 5, recebeu um presente no dia de seu aniversário, em Barra Mansa. O garoto, fã dos policiais rodoviários federais, disse à sua mãe, que o melhor presente seria a presença dos agentes para comemorar o seu aniversário.

Os policiais receberam contato da mãe do aniversariante e foram até a residência da criança e fizeram uma grande surpresa, retribuir o carinho e admiração pelo trabalho da PRF.

Foi uma festa memorável para o garoto que agradeceu aos policiais pela presença. Os agentes ficaram felizes com a recepção da família e dos presentes. “Foi muito gratificante estar presente no aniversário do menino Bernardo. Ele ficou extremamente feliz com a nossa presença”, comentou um dos agentes.

O local onde foi realizado o aniversário não foi divulgado.