Atividades acontecem de segunda a sexta-feira (de 7 a 11) da próxima semana, no Colégio Delce Horta, no Aterrado

O ProJovem Urbano (Programa Nacional de Inclusão de Jovens) de Volta Redonda promove na próxima semana a “Feira Cidadania em Foco, ProJovem Urbano em Ação”. O evento acontece de segunda a sexta-feira, de 7 a 11, das 19h às 22h, no Colégio Professora Delce Horta Delgado, que sedia o programa, no bairro Aterrado. A feira pedagógica, em comemoração ao Mês da Juventude, é aberta à comunidade e tem entrada gratuita.

A programação inclui ação social – palestras, apresentação de capoeira e brechó circular; saúde – também com palestras de profissionais e material informativo produzido pelos alunos; meio ambiente – com doação de mudas, horta comunitária e coleta seletiva; e ação cultural – com Biblioteca Cidadã (coleta e distribuição de livros), exposição de oficinas realizadas pelos alunos, apresentação de mágico e ilusionista e contação de história para crianças.

A abertura da Semana da Juventude do Projovem Urbano será com apresentação do grupo de capoeira Guardiões do Quilombo, na segunda-feira, 7. No mesmo dia tem palestra com mestre Tatu e CM Margoso com o tema “Capoeira é arte, é cultura, é viver”; e com os colaboradores da Cooperativa de Crédito Sicoob Credirochas, Lucas e Junio, sobre “Educação Financeira na Juventude”. Na terça-feira, 8, os colaboradores da empresa Brasiltec, Carla e Leandro, falam de “Juventude no Mercado de Trabalho”.

Na quarta-feira, 9, a Equipe Teimosia é a convidada da noite, com apresentação do mágico e ilusionista Gustavo Fros. A palestra fica por conta da enfermeira Mariana Calzavara Rodrigues, que vai abordar o tema “IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) na Juventude – e seus riscos para toda vida”. Na quinta-feira, 10, a psicóloga Priscila Pires Alves vai falar de “Saúde Mental na Adolescência”; e na sexta-feira, 11, a Comissão OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Mulher e Segurança Pública fará palestra sobre “Violência Doméstica”.

*O programa*

O ProJovem Urbano é um programa do Governo Federal realizado em Volta Redonda, por meio de parceria entre as secretarias municipais de Educação (SME) e de Ação Comunitária (Smac). A iniciativa é voltada para jovens entre 18 e 29 anos que saibam ler e escrever, e que querem concluir o Ensino Fundamental (até o 9º Ano). O curso tem duração de 18 meses e oferece qualificação profissional (Administração) e aulas de informática. Os alunos estudam no período noturno, no Colégio Delce Horta, no bairro Aterrado.

Secom/PMVR