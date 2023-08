Acidente envolve carro e moto no bairro de Fátima, em Valença

Policiais militares do 10º BPM foram acionados no fim da manhã desta segunda-feira, dia 7, por volta das 11h30min, para verificar uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta na Rua Dom Rodolfo Pena, no Bairro de Fátima, em Valença (RJ).

No local foi realizado contato com o condutor do veículo marca Toyota Etios, de 59 anos, que informou ter se envolvido em um acidente em que o condutor de uma motocicleta vermelha havia batido de frente com o seu veículo.

No local encontrava-se apenas o condutor do carro, uma vez que o condutor da motocicleta já havia sido socorrido por uma guarnição do Corpo de Bombeiros. A motocicleta não se encontrava no local do acidente. Assim sendo o condutor do carro foi encaminhado à Delegacia de Polícia, de Valença (91ª DP).

O condutor da motocicleta foi socorrido ao Hospital Escola, onde ficou em observação. O estado de saúde da vítima é bom, com baixo risco de óbito, onde aguardou o diagnóstico de fratura de uma das pernas. Após o atendimento ele compareceu a delegacia de Valença.