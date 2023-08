Acidente envolve carro e van no Centro de Barra Mansa

Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 7, por volta das 8h15min, envolveu uma van e um veículo Gol, na Avenida Joaquim Leite, nas proximidades da Rodoviária Comendador Geraldo Osório Rodrigues, no Centro de Barra Mansa.

A van foi desviar de outro veículo e acabou atingindo um Gol que estava parado e que foi arremessado para cima da calçada quase atingindo a entrada do Supermercado Royal. A van subiu na calçada e chegou a bater na parede do Banco do Brasil. Segundo informações, o motorista da van, de 50 anos, ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericordia, na Rua Pinto Ribeiro, no Centro de Barra Mansa.