Uma das datas mais importantes do varejo se aproxima, o Dia dos Pais. De acordo com a Serasa Experian, no ano passado, o comércio brasileiro teve o melhor Dia dos Pais desde 2011 em termos de crescimento anual. Se comparado com o ano de 2021 houve uma alta de 7% nas vendas. No Sider Shopping não foi diferente, no ano passado o empreendimento registrou aumento de 20% nas vendas e 36% no fluxo de pessoas do mês de agosto.

Nesse ano a expectativa é ainda melhor e já é perceptível o aumento de clientes nas lojas e a busca por presentes. Para alavancar as vendas na data, o Sider Shopping está realizando a Promoção “Meu Paizão Merece” que vai incrementar o presente do papai com um copo térmico.

Para participar, basta apresentar, na Central de Trocas da promoção, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes. Não é sorteio, é comprou e ganhou. A participação é limitada a um brinde por CPF e são nove opções de cores para escolher até o dia 13/08 ou enquanto durarem os estoques.

Segundo a coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo, a possibilidade de ganhar um brinde imediato atrai os clientes e alavanca as vendas “Acreditamos que o brinde escolhido para essa campanha é um objeto de desejo que está em alta e agrada a todos os tipos de clientes, a procura já está sendo grande. São 9 cores lindas para escolher, mas é importante não deixar para a última hora pois os brindes podem acabar antes”, declarou a coordenadora de marketing, Patrícia Macedo.

Saiba mais sobre a promoção, acesse o regulamento: sidershopping.com.br