Clínica Veterinária Municipal é invadida e objetos são furtados

Foram levados do local televisão, monitor, teclado, estabilizador e máquina de tosa; boletim de ocorrência foi registrado na 90ª DP

A Clínica Veterinária Municipal, situada na Rua Adolpho Klotz, número 837, no bairro Santa Rosa, foi alvo de vandalismo no último fim de semana. O local foi invadido e foram furtados uma televisão, um monitor de computador, um teclado, um estabilizador e uma máquina de tosa. Além disso, ao tentarem furtar o purificador de água, a tubulação foi rompida e inundou o estabelecimento.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 90ª DP e o local passou por perícia. Até o momento, os suspeitos não foram identificados, mas as imagens de segurança das proximidades já foram solicitadas.

A Secretaria de Saúde informa que não haverá atendimento na Clínica nesta segunda-feira, dia 07. Os trabalhos retornam na terça-feira, dia 08.

A Clínica

A Clínica Veterinária foi inaugurada pela Prefeitura em agosto de 2020, através da Secretaria de Saúde. De acordo com a responsável, Jaqueline Pereira da Cunha, nela são realizadas 80 castrações de cães e gatos por semana. O trabalho visa reduzir a quantidade de animais em situação de abandono nas ruas e estimular o processo de adoção.

O estabelecimento possui 70 metros quadrados e além de atendimento cirúrgico e clínico, oferece vacinação e exames para detectar leishmaniose em cães e esporotricose em gatos. A clínica não realiza consultas e nem atendimentos de emergência, sendo necessário agendamento prévio para castração. O telefone é (24) 3324-7917 ou (24) 3326-4288. Foto: Felipe Vieira