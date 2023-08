Um ônibus da Viação Barra do Piraí, perdeu o freio na tarde desta segunda-feira, dia 7, e bateu contra um barranco da RJ-137, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí.

Segundo a Guarda Municipal, o condutor do coletivo ao perceber que estava sem freio jogou o ônibus em direção a um barranco para o veículo parar. As duas portas do veículo ficaram travadas e os passageiros tiveram que sair pelas janelas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a prefeitura de Valença, o ônibus é de uma linha intermunicipal, mas operava numa linha municipal, de responsabilidade da Viação Expressa.